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Депутат Свищев объяснил желание заставить спортсменов платить за смену гражданства

Политик будет автором неоднозначного законопроекта.
17 июля 2023 17:52
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что он готовит законопроект о денежной компенсации, которую должны выплатить спортсмены, меняющие спортивное гражданство, чтобы выступать под флагом другой страны.

«Закон будет очень сложный. Основная задача простая - сохранить наших спортсменов, не допустить того, чтобы потерялись спортивные технологии, которые десятилетиями нарабатывали федерации, тренеры наши, школы. Понятно, что все мечтают быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Но страна сейчас в непростой ситуации. Надо с сердцем подойти к вопросу и понять, поддержать страну», - приводит слова политика «Чемпионат».

Он также отметил, что подавляющее большинство атлетов не собираются покидать Россию и готовы смириться с отстранение от участия в международных соревнованиях.

источник: Чемпионат.com
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