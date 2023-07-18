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Комментаторов из Италии отстранят от чемпионата мира по водным видам спорта за расизм и сексизм

Соревнования проходят в японской Фукуоке.
18 июля 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий

Итальянский телеканал Rai отстранил от работы комментаторов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Отметим, что Массимилиано Мацукки и Лоренцо Леонардуцци позволили себе сексистские шутки по время трансляции соревнований по прыжкам с трамплина.

Как сообщает La Repubblica, сотрудники телеканала обсуждали рост спортсменок из Нидерландок, заявив, что «они все равно одинакового роста в постели». Комментируя выступление британки Ясмин Харпер, они из-за созвучия фамилии с арфой говорили о том, «как на ней играть».

Добавим, что Rai начал дисциплинарное расследование дела в отношении Мацукки и Леонардуцци.

источник: La Repubblica
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