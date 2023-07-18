Комментаторов из Италии отстранят от чемпионата мира по водным видам спорта за расизм и сексизм

Итальянский телеканал Rai отстранил от работы комментаторов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Отметим, что Массимилиано Мацукки и Лоренцо Леонардуцци позволили себе сексистские шутки по время трансляции соревнований по прыжкам с трамплина.

Как сообщает La Repubblica, сотрудники телеканала обсуждали рост спортсменок из Нидерландок, заявив, что «они все равно одинакового роста в постели». Комментируя выступление британки Ясмин Харпер, они из-за созвучия фамилии с арфой говорили о том, «как на ней играть».

Добавим, что Rai начал дисциплинарное расследование дела в отношении Мацукки и Леонардуцци.



