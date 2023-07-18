Европарламент призвал МОК не пустить российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Депутаты Европарламента призывают МОК, другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Ранее МОК сообщил, что в установленную дату олимпийские комитеты России и Беларуси не получат приглашений на игры в Париже, которые начнутся 26 июля 2024 года.

В марте Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов спортсменов из двух стран в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников соревнований.