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Глава МОК назвал сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года

Решение будет принято на сессии МОК.
Глава МОК назвал сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года
18 июля 2023 19:01
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Глава МОК Томас Бах предположил, что решение по участию россиян в ОИ-2024 примут в октябре. Об этом глава организации сообщил в ходе круглого стола со СМИ.

«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии», - цитирует Баха «РИА Новости».

Глава МОК отметил, что и в этом случае не все атлеты примут участие в Олимпиаде. Российские и белорусские спортсмены в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации. В качестве примера Бах привел Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics). Также на Олимпиаду не будут допущены спортсмены, которые не пройдут квалификацию.

При этом Бах подчеркнул, что МОК сохраняет приверженность Олимпийской хартии, которая не допускает дискриминации спортсменов по национальному признаку.

источник: «РИА Новости»
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