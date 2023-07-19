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Фетисов заявил, что Россия должна выступать на Олимпиаде с флагом и гимном

Депутат Госдумы считает унизительным выступать на ОИ без национальной символики.
19 июля 2023 08:11
автор: Виталий Овсянников

Один из лучших хоккеистов XX века Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Государственной думы, высказал мнение о том, что спортсмены из России должны выступать на Олимпиадах только с национальным флагом и гимном.

«Тот статус, который нам предлагают, чуть ли не беженцев, это унизительная история. Я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь команду Сирии все вместе», — сказал Фетисов в интервью изданию «Комсомольская правда».

На данный момент вопрос допуска России к Олимпийским играм-2024 в Париже остается нерешенным. МОК предлагает допустить российских атлетов только в нейтральном статусе с определенными ограничениями.

источник: «Комсомольская правда»
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