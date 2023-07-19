МОК лишил Лондон отборочных турниров на ОИ-2024 из-за давления на российских спортсменов

Международный олимпийский комитет отказал Лондону в проведении отборочных турниров к Олимпиаде 2024 года.

Как сообщает The Times, такое решение было принято из-за давления на российских и белорусских спортсменов: от них требовали подписать некую «декларацию о нейтралитете», и только при таких условиях британцы гарантировали им участие в соревнованиях.

Узнав о позиции Лондона, МОК незамедлительно ввел санкции, посчитав это дискриминацией.

Напомним, в Великобритании должны были пройти соревнования по скейтбордингу, скалолазанию, велоспорту и брейк-дансу.