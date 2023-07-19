Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить россиян до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

«Исполком принял решение разрешить на строгих условиях участие в санкционированных FIG мероприятиях спортсменов из России и Беларуси. Они будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или олимпийскими комитетами», - гласит заявление организации.

Кроме того, как гласит заявление, для участия в соревнованиях, спортсменам будет необходимо получить статус «нейтрального». В случае успешного получения статуса, с 1 января 2024 года атлеты будут допущены до стартов под эгидой FIG.

Напомним, российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований с 2022 года.