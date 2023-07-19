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Винер призвала проверить критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования

Россиян допустят до турниров с 1 января.
19 июля 2023 23:59
автор: Александр Кожевников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала решение FIG допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

«Надо проверить, насколько это строгие правила», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».

Напомним, для участия в соревнованиях, спортсменам будет необходимо получить статус «нейтрального». В случае успешного получения статуса, с 1 января 2024 года атлеты будут допущены до стартов под эгидой FIG.

Напомним, российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований с 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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