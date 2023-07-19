Винер призвала проверить критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала решение FIG допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

«Надо проверить, насколько это строгие правила», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».

Напомним, для участия в соревнованиях, спортсменам будет необходимо получить статус «нейтрального». В случае успешного получения статуса, с 1 января 2024 года атлеты будут допущены до стартов под эгидой FIG.

Напомним, российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований с 2022 года.