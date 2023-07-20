Георгий Брюсов: против российского спорта развёрнута спецоперация

Георгий Брюсов, занимающий должность директора Центра спортивной подготовки сборных России, опубликовал новый пост в своем телеграм-канале.

«Ну вот мы с вами и добрались до следующей станции на пути следования под названием «Ниспровержение кумиров. Переименование стадионов». Я же, в силу своей нынешней работы и жизненного опыта, готов увидеть в этом успешно развивающуюся специальную операцию, развёрнутую западом против российского спорта. Объявление войны произошло на пике славы и могущества российского спорта - после Олимпиады в Сочи. Затем последовали разоблачения перебежчиков, безобидный мельдоний, санкционное давление, воспитание нейтральным статусом. Все эти ходы выдрессировали нас как ту павловскую собачку. За неповиновение - электроток санкций, запретов», - заявил Георгий Брюсов в своем телеграм-канале.