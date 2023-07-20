Батыршина — о допуске россиян к соревнованиям FIG: это серьезный шаг на пути к Олимпиаде

Пятикратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) снять санкции с российских спортсменов.

«Честно говоря, даже не верится, что FIG приняла такое решение. Это просто потрясающе. Главное только, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие проведение СВО. Это огромный шаг на пути к Олимпиаде. Всё-таки мы все в первую очередь мечтаем, чтобы наши гимнастки успешно выступили на квалификационных турнирах и отправились в Париж. Если не будет дополнительных нюансов и требований, это просто потрясающая новость. Безумно счастлива», — заявила Батыршина RT.

Напомним, Яна Батыршина завоевала серебряную награду олимпийских игр-1996 в Атланте, пять раз становилась чемпионкой мира и один раз чемпионкой Европы. В 1998 году завершила профессиональную карьеру, став телеведущей.