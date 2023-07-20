ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Батыршина — о допуске россиян к соревнованиям FIG: это серьезный шаг на пути к Олимпиаде

FIG допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе начиная с 1 января 2024 года.
20 июля 2023 11:39
автор: Виталий Овсянников

Пятикратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) снять санкции с российских спортсменов.

«Честно говоря, даже не верится, что FIG приняла такое решение. Это просто потрясающе. Главное только, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие проведение СВО. Это огромный шаг на пути к Олимпиаде. Всё-таки мы все в первую очередь мечтаем, чтобы наши гимнастки успешно выступили на квалификационных турнирах и отправились в Париж. Если не будет дополнительных нюансов и требований, это просто потрясающая новость. Безумно счастлива», — заявила Батыршина RT.

Напомним, Яна Батыршина завоевала серебряную награду олимпийских игр-1996 в Атланте, пять раз становилась чемпионкой мира и один раз чемпионкой Европы. В 1998 году завершила профессиональную карьеру, став телеведущей.

источник: «RT на русском»
Россия осталась на 38-м месте в новом рейтинге ФИФА
Мексика поднялась на две строчки.
20.07.2023 11:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Христо Стоичков: Месси перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть
По мнению экс-игрока «Барселоны», аргентинца не волнуют деньги.
20.07.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почетным гостем турнира RCC 16
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почетным гостем турнира RCC 16
Ивент пройдет 28 июля.
20.07.2023 11:27
ММА
автор: Сергей Иванов
Колосков прокомментировал отставку Черчесова с поста тренера «Ференцвароша»
Почётный президент РФС приглашает Черчесова вернуться в Россию.
20.07.2023 11:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Георгий Брюсов: против российского спорта развёрнута спецоперация
Новая публикация от директора Центра спортивной подготовки сборных России.
20.07.2023 10:55
автор: Виталий Овсянников
Кузьмин и Монтес провели дуэль взглядов перед боем на турнире Iron & Gloves Promotion (фото)
Кузьмин и Монтес провели дуэль взглядов перед боем на турнире Iron & Gloves Promotion (фото)
Их поединок станет главным событием вечера.
20.07.2023 10:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА
Секрет успеха одного из лучших тренеров России.
20.07.2023 10:26
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву: теперь ты не спрячешься от меня, сволочь
Страсти накаляются.
20.07.2023 10:05
ММА
автор: Артур Гичунцев
Умар Нурмагомедов рассказал, из-за какой травмы он снялся с поединка против Сэндхагена
Поединок должен был состояться 5 августа.
20.07.2023 09:40
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.