Кабаева осталась недовольна решением FIG: россияне должны выступать под своим флагом

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева отреагировала на решение FIG допустить россиянин до Игр в Париже в нейтральном статусе.

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», – цитирует Кабаеву ТАСС.

Напомним, Олимпиада 2024 года пройдет в Париже (Франция).

Что касается заявления FIG, то организация допустила россиян и белорусов до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов без связи со своими странами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.