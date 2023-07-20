ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кабаева осталась недовольна решением FIG: россияне должны выступать под своим флагом

Отечественные атлеты поедут в Париж в нейтральном статусе.
20 июля 2023 13:11
автор: Артур Гичунцев

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева отреагировала на решение FIG допустить россиянин до Игр в Париже в нейтральном статусе.

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», – цитирует Кабаеву ТАСС.

Напомним, Олимпиада 2024 года пройдет в Париже (Франция).

Что касается заявления FIG, то организация допустила россиян и белорусов до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов без связи со своими странами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

источник: ТАСС
Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»
«Хорошо, что им многие интересуются».
20.07.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Из Норильска — в Торонто. Ян Непомнящий готов сыграть на турнире претендентов в Канаде
Ранее россиянин уступил представителю Китая Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону.
20.07.2023 12:31
Шахматы
автор: Сергей Иванов
Костомаров: нужно бороться и не сдаваться — прямо как в спорте
Фигурист — об адаптации к новой жизни.
20.07.2023 12:26
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
Также стали известны судьи на матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Рубин».
20.07.2023 12:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В России оформили более миллиона карт болельщиков
Статистика от Минцифры.
20.07.2023 12:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Россия осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА
Россия осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА
Мексика поднялась на две строчки.
20.07.2023 11:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Батыршина — о допуске россиян к соревнованиям FIG: это серьёзный шаг на пути к Олимпиаде
FIG допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе начиная с 1 января 2024 года.
20.07.2023 11:39
автор: Виталий Овсянников
Христо Стоичков: Месси перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть
По мнению экс-игрока «Барселоны», аргентинца не волнуют деньги.
20.07.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почетным гостем турнира RCC 16
Экс-чемпион UFC Петр Ян станет почетным гостем турнира RCC 16
Ивент пройдет 28 июля.
20.07.2023 11:27
ММА
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.