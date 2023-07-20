Сноубордист Вик Уайлд рассказал о реакции на его решение остаться в России 

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался о мнении окружающих о его решении остаться в России.

«Проблем не возникает, когда люди узнают, что я американец. Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю?!» — приводит слова 36-летнего атлета «Чемпионат».

Добавим, что американец Уайлд стал гражданином России весной 2012 года. За свою карьеру он дважды завоевал золото на Олимпийских играх в Сочи 2014 года на этапах параллельного гигантского слалома и параллельного слалома. В прошлом году он выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине и после этого сообщил, что завершает профессиональную карьеру.