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Сноубордист Вик Уайлд рассказал о реакции на его решение остаться в России 

Американский спортсмен получил российское гражданство в 2012 году. 
20 июля 2023 17:21
автор: Глеб Шевяков

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался о мнении окружающих о его решении остаться в России.

«Проблем не возникает, когда люди узнают, что я американец. Наоборот, люди приятно удивляются тому, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю?!» — приводит слова 36-летнего атлета «Чемпионат».

Добавим, что американец Уайлд стал гражданином России весной 2012 года. За свою карьеру он дважды завоевал золото на Олимпийских играх в Сочи 2014 года на этапах параллельного гигантского слалома и параллельного слалома. В прошлом году он выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине и после этого сообщил, что завершает профессиональную карьеру.

источник: Чемпионат.com
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