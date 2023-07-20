Дмитрий Песков призвал не забывать о достижениях Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг Елены Исинбаевой.

«Конечно, спортивная общественность жёстко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чём шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живёт, в конце концов, совершенно неважно. В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российская легкоатлетка, уехавшая в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания Исинбаева попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.