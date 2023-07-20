ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дмитрий Песков призвал не забывать о достижениях Исинбаевой

Ранее Елена заявила, что её воинские звания носят номинальный характер.
20 июля 2023 20:01
автор: Александр Кожевников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг Елены Исинбаевой.

«Конечно, спортивная общественность жёстко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чём шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живёт, в конце концов, совершенно неважно. В честь неё столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российская легкоатлетка, уехавшая в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания Исинбаева попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.

источник: ТАСС
Армянский «Пюник» разгромил «Нарву» в первом квалификационном раунде Лиги конференций
Матч проходил на фоне скандала, связанного с выдачей виз гражданам России.
20.07.2023 20:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Милан» разгромил соперника в товарищеском матче, забив семь мячей
Итальянский клуб продолжает подготовку к новому сезону.
20.07.2023 20:00
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В команде «Альпин» назначили нового исполнительного директора
Реформирование системы управления французской команды продолжаются.
20.07.2023 19:59
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Фроч считает, что Усик прошёл свой пик
Усик выступает с 2013 года.
20.07.2023 19:57
Бокс
автор: Александр Кожевников
«Фиорентина» в ближайшее время подпишет бывшего футболиста «Барселоны» 
Игрок выступал за сине-гранатовых с 2018 по 2020 годы. 
20.07.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству
ЦСКА представил форму для нового сезона с отсылкой к своему первому чемпионству
Армейцы завоевали первый титул в российской истории 20 лет назад.
20.07.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Кирилл Набабкин назвал самый сильный состав ЦСКА, в котором он играл
Набабкин дважды выигрывал титул чемпиона страны.
20.07.2023 19:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кейн отклонил предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта
Форвард ищет другой клуб для продолжения карьеры.
20.07.2023 19:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Вашингтон» сформировал тренерский штаб на новый сезон
В команде произошли определенные изменения.
20.07.2023 19:37
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.