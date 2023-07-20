Василий Титов: в FIG знают о наших «красных линиях»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о решении Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских атлетов на соревнования под своей эгидой.

«Вынесенное исполкомом FIG решение является очень ответственным, оно констатирует тот факт, что ни один международный турнир ни в одной гимнастической дисциплине без участия российских и белорусских спортсменов не является полноценным из-за падения соревновательного уровня.

Уверен, о наших «красных линиях» в FIG знают, я имею в виду, в том числе, невозможность подписания политических деклараций в обмен на получение нейтрального статуса», - приводит слова Титова ТАСС.

Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже (Франция).

Что касается заявления FIG, то организация допустила россиян и белорусов до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов без связи со своими странами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.