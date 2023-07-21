Винер: не нужно поливать грязью Исинбаеву

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заступилась за двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после ее заявления о номинальных воинских званиях.

«Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то — стать человеком мира. И я думаю, что ее сейчас не надо обливать грязью», — цитирует Винер издание ТАСС.

Напомним, Елена Исинбаева заявила, что никогда не имела отношение к Вооруженным силам России, а свое звание майора назвала «номинальным».

Своё заявление олимпийская чемпионка сделала после появления информации о том, что она продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО. Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова.