Сборная России по пляжному футболу одержала победу над ОАЭ в Кубке Наций

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Наций 2023 по пляжному футболу.

В матче-открытии встретились сборные России и ОАЭ. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 3:0. Авторами забитых голов стали Федор Земсков, Андрей Котенев и Артем Волошин.

Земскову удалось забить уже 110-й гол в футболке национальной сборной России. Таким образом, он вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории российского пляжного футбола.

В другом матче игрового дня Иран одержал победу над Сенегалом со счётом 5:1.