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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над ОАЭ в Кубке Наций

Национальная команда забила три безответных мяча в ворота своего соперника.
21 июля 2023 19:39
автор: Виталий Овсянников

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Наций 2023 по пляжному футболу.

В матче-открытии встретились сборные России и ОАЭ. Хозяева одержали убедительную победу со счетом 3:0. Авторами забитых голов стали Федор Земсков, Андрей Котенев и Артем Волошин.

Земскову удалось забить уже 110-й гол в футболке национальной сборной России. Таким образом, он вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории российского пляжного футбола.

В другом матче игрового дня Иран одержал победу над Сенегалом со счётом 5:1.

источник: «Советский спорт»
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