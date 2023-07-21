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Три страны Центральной Азии претендуют на проведение чемпионата мира 2034 года

Совместные заявки могут быть поддержаны ФИФА.
21 июля 2023 22:30
автор: Александр Евграфов

Республика Казахстан, Республика Узбекистан и Киргизская Республика претендуют на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает в своем Telegram-канале спортивный журналист из Казахстана Владимир Жарков.

«Это не фейк и не информационный вброс. Это мне в личной беседе подтвердил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. 26 июля выйдет официальный релиз по этому поводу. Адлет Назарбаевич рассказал, что инициатива подать заявку на организацию мундиаля исходила от него, и была озвучена еще во время визита в Астану президента ФИФА Джанни Инфантино. Главный начальник мирового футбола живо заинтересовался этой идеей, пообещав оказывать всяческое содействие ее воплощению в жизнь», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Страны хозяева первенств 2030 и 2034 года еще не определены.

источник: «Советский спорт»
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