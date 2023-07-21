Касаткина проиграла Паолини и не смогла выйти в полуфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

В четвертьфинале первая ракетка России проиграла итальянке Ясмин Паолини со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

Касаткина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

За выход в финал турнира Паолини сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.