ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Касаткина проиграла Паолини и не смогла выйти в полуфинал турнира в Палермо

Россиянка уступила сопернице в трех сетах.
21 июля 2023 23:58
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 250 в Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

В четвертьфинале первая ракетка России проиграла итальянке Ясмин Паолини со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

Касаткина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти.

За выход в финал турнира Паолини сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

источник: «Советский спорт»
«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне в Японию
Ранее сообщалось, что клуб ради давления на Мбаппе готов посадить его на скамейку запасных.
22.07.2023 00:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Финский хоккеист обвинил российских спортсменов в пристрастии к алкоголю
Финн выступал за команду Всероссийской хоккейной лиги.
21.07.2023 23:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Газзаев жестко раскритиковал Личку после его дебютного матча в «Динамо»
Московский клуб уступил «Краснодару» (1:3) в первом туре РПЛ.
21.07.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Петржела прокомментировал поражение «Динамо» в стартовом матче РПЛ
Бывший тренер «Зенита» призвал не драматизировать проигрыш Лички в дебютном матче.
21.07.2023 23:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Шахтер» заинтересован Рожерио, которого «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку»
Руководство украинского клуба уже связалось с агентом футболиста.
21.07.2023 23:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ислам Омаров стал чемпионом АСА в полулегком весе
В титульном поединке он победил Алихана Сулейманова.
21.07.2023 23:27
ММА
автор: Александр Евграфов
Смолов заявил, что при желании тренера готов играть в полузащите «Динамо» (видео)
Накануне форвард отличился забитым мячом в матче против «Краснодара» (1:3).
21.07.2023 23:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Устармагомед Гаджидаудов стал чемпионом АСА в полусреднем весе
В титульном поединке он победил Виталия Слипенко.
21.07.2023 23:13
ММА
автор: Александр Евграфов
В матче за мировую шахматную корону перед заключительной партией ничья
Соперницы лишь по разу выиграли партии, остальные свелись в ничью.
21.07.2023 23:06
Шахматы
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.