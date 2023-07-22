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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Сенегалом в Кубке наций — 2023

Счет матча: 6:4.
22 июля 2023 16:26
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу матч второго тура Кубка наций – 2023 по пляжному футболу, в котором Россия сыграла против Сенегала.

Отметим, что матч завершился в пользу 6:4 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.

Авторами забитых голов в составе победителей стали Алексей Макаров, Денис Пархоменко, Андрей Котенев, Андрей Новиков, Фёдор Земсков и Егор Ремизов.

Вчера, 21 июля, Россия обыграла сборную ОАЭ со счетом 3:0. В следующем туре россияне сыграют против Ирана. Матч состоится завтра, 23 июля, в 15:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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