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«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
22 июля 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий

В субботу, 22 июля, «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России примет на своем поле «Крылья Советов».

Встреча в Грозном начнется в 20:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Камилов, Олейников, Бериша, Диванович, Ильин, Конате.

«Крыльев Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Гарре, Цыпченко, Карпицкий.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на 5-м месте. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке таблицы.

источник: «Советский спорт»
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