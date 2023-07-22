«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

В субботу, 22 июля, «Ахмат» в матче 1-го тура чемпионата России примет на своем поле «Крылья Советов».

Встреча в Грозном начнется в 20:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Камилов, Олейников, Бериша, Диванович, Ильин, Конате.

«Крыльев Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Гарре, Цыпченко, Карпицкий.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на 5-м месте. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке таблицы.