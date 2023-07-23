Российский пловец Рылов рассказал, готов ли он сменить спортивное гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не готов сменить спортивное гражданство.

«Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять - люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться не стоит», - приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.