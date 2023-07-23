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Российский пловец Рылов рассказал, готов ли он сменить спортивное гражданство

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
23 июля 2023 09:59
автор: Степан Шереметьев

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не готов сменить спортивное гражданство.

«Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять - люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться не стоит», - приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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