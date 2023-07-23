Рылов считает, что не стоит винить спортсменов, сменивших гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о своём отношении к спортсменам, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.

«Каждый делает свой выбор, и осуждать за это не буду. Каждый стремится к олимпийской медали, и для него это смысл жизни. Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять — люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться, не стоит», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжёлой политической ситуации в мире.