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Рылов считает, что не стоит винить спортсменов, сменивших гражданство

Пловцы отстранены от соревнований.
23 июля 2023 12:20
автор: Александр Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о своём отношении к спортсменам, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.

«Каждый делает свой выбор, и осуждать за это не буду. Каждый стремится к олимпийской медали, и для него это смысл жизни. Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять — люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться, не стоит», приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжёлой политической ситуации в мире.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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