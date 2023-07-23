Австралийка пловчиха установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

Ариарне Титмус из Австрлии выиграла золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.

Спортсменка стала лучшей в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем. Титмус установила новый мировой рекорд. Она проплыла дистанцию за три минуты и 55,38 секунды.

Таким образом, Ариарне побила рекорд канадки Саммер Макинтош (3:56,08).

Добавим, что второе место в финальном заплыве заняла Кэти Ледеки из США (+3,35). Бронзовую награду завоевала новозеландская пловчиха Эрика Фэйрвезер (+4,21).