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Австралийка пловчиха установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

Соревнования по плаванию проходят в Японии.
23 июля 2023 15:37
автор: Александр Поволоцкий

Ариарне Титмус из Австрлии выиграла золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.

Спортсменка стала лучшей в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем. Титмус установила новый мировой рекорд. Она проплыла дистанцию за три минуты и 55,38 секунды.

Таким образом, Ариарне побила рекорд канадки Саммер Макинтош (3:56,08).

Добавим, что второе место в финальном заплыве заняла Кэти Ледеки из США (+3,35). Бронзовую награду завоевала новозеландская пловчиха Эрика Фэйрвезер (+4,21).

источник: «Советский спорт»
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