Французский пловец Маршан побил рекорд Майкла Фелпса на дистанции в 400 м

Французский пловец Леон Маршан стал чемпионом мира, победив на дистанции 400 метров комплексным плаванием на первенстве мира в Фукоке (Япония).

Француз проплыл дистанцию за 4 минуты 2,50 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было 4 минуты 3,84 секунды и принадлежало американцу Майклу Фелпсу, который установил его на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Для Маршана этот чемпионский титул стал третьим в карьере и вторым подряд на этой дистанции. Ранее он выиграл его на чемпионате 2022 года в Будапеште.