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Французский пловец Маршан побил рекорд Майкла Фелпса на дистанции в 400 м

Маршан стал трехкратным чемпионом мира.
23 июля 2023 16:58
автор: Александр Евграфов

Французский пловец Леон Маршан стал чемпионом мира, победив на дистанции 400 метров комплексным плаванием на первенстве мира в Фукоке (Япония).

Француз проплыл дистанцию за 4 минуты 2,50 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было 4 минуты 3,84 секунды и принадлежало американцу Майклу Фелпсу, который установил его на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Для Маршана этот чемпионский титул стал третьим в карьере и вторым подряд на этой дистанции. Ранее он выиграл его на чемпионате 2022 года в Будапеште.

источник: «Советский спорт»
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