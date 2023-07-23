Австралийские пловчихи установили мировой рекорд на дистанции 4х100 метров

Австралийские пловчихи Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Мэг Харрис и Эмма Маккеон выиграли чемпионат мира на дистанции 4х100 метров вольным стилем. Первенство мира по водным видам спорта проходит в японском Фукоке.

Победительницы преодолели дистанцию за 3 минуты 27,96 секунды, что стало новым мировым рекордом. Прежнее достижение составляло 3 минуты 29,69 секунды.

Вторыми финишировали пловчихи из США, отстав от победительниц на 3,97 секунды, третьими стали китаянки (+4,44 секунды).

Ранее на этом чемпионате мира двукратная олимпийская чемпионка австралийская пловчиха Ариарне Титмус побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.