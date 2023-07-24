Фильм «Вратарь» покажут на ВДНХ в рамках Фестиваля спортивного кино

26 июля в Летнем кинотеатре-лектории состоится сеанс показа фильма «Вратарь» 1936 года. Гостей приглашают увидеть на большом экране историю о молодом волжском грузчике, обладающем прирожденным талантом голкипера и мечтающем стать знаменитостью.
В среду, 26 июля, в 21:00 главная выставка страны приглашает любителей советского кино на кинопоказ фильма 1936 года от режиссера Семена Тимошенко — «Вратарь».
Зрители познакомятся с историей обычного парня Антона Кандидова, который благодаря счастливой случайности из простого рабочего становится гениальным вратарем сборной СССР.
Фестиваль спортивного кино проходит в рамках празднования 100-летия Московского спорта. На все мероприятия нужна регистрация.Подробнее о расписании кинопоказов можно узнать на сайте Москино.