Джастин Гэтжи рассказал, как собирается отомстить за поражение Хабибу

34-летний американский боец UFC Джастин Гэтжи, выступающий в легкой весовой категории, поделился планами на дальнейшую карьеру.

«У меня будет возможность отыграться за два поражения. Хабиб победил меня. Ислам вроде как его продолжатель. Так что я могу победить Махачева и реабилитироваться за поражение Хабибу. А так как Махачев победил Оливейру, я могу за один бой отыграться сразу за два поражения. Бой против Дастина Порье — это шанс отыграться за прошлое ему поражение. Так что, знаете, я не очень хочу заниматься математикой. Все, что сейчас имеет значение, — это бой, который состоится 29 июля» — сказал Гэтжи в интервью TMZ Sports.

Напомним, 29 июля в США состоится турнир UFC 291, главным событием которого станет поединок между Джастином Гэтжи и Дастином Порье.

14 апреля 2018 года они уже встречались, и победу одержал Порье.

На счету Гэтжи 28 боев, 24 победы и 4 поражения. В активе Порье 37 боев, 29 побед, 7 поражений и один бой без результата.