Минспорта России признало лазерный бой и гонки дронов видами спорта

Гонки беспилотников и лазерный бой официально признаны видами спорта в России.
Согласно документу на сайте Минспорта РФ, они включены во Всероссийский реестр видов спорта. Указ был подписан еще 20 июня.
Отметим, что в ноябре 2022 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил включить гонку дронов в список обязательных дисциплин комплекса ВФСК ГТО.
Ранее спортивными дисциплинами были признаны зимнее плавание, авиационные гонки и фиджитал-спорт.
источник: Министерство спорта РФ