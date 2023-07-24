Минспорта России признало лазерный бой и гонки дронов видами спорта

Гонки беспилотников и лазерный бой официально признаны видами спорта в России.

Согласно документу на сайте Минспорта РФ, они включены во Всероссийский реестр видов спорта. Указ был подписан еще 20 июня.

Отметим, что в ноябре 2022 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил включить гонку дронов в список обязательных дисциплин комплекса ВФСК ГТО.

Ранее спортивными дисциплинами были признаны зимнее плавание, авиационные гонки и фиджитал-спорт.