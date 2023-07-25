Стало известно, когда российских пловцов могут допустить к международным соревнованиям

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) примет решение по возможному допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров позднее в 2023 году, заявил переизбранный на новый срок президент организации Хусейн Аль-Мусаллам.

Ранее предполагалось, что это решение будет принято на конгрессе в Японии, в Фукуоке, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Однако созданная в апреле рабочая группа по данному вопросу не успела представить свое заключение.

«Команда отлично работает, и я благодарен за это. По этому вопросу узнаются мнения заинтересованных сторон, спортсменов. Рабочая группа придет к выводам позднее в этом году, о чем мы вас обязательно проинформируем», - сказал Аль-Мусаллам в выступлении на конгрессе.

В марте 2022 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Весной этого года Исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских спортсменов в нейтральном статусе.