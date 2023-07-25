Правительство Франции поддержало заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Правительство Франции поддержало заявку двух альпийских регионов страны на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает AFP со ссылкой на министра спорта страны Амели Удеа-Кастера.

По данным источника, регионы Овернь - Рона - Альп и Прованс - Альпы - Лазурный Берег изъявили желание подать заявку на проведение Игр-2030.

Сообщается, что правительство не просто поддерживает эту заявку, но и готово оказать помощь в организации необходимых мероприятий.

Заявка будет рассмотрена комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) в период до декабря 2023 года, столицу зимней Олимпиады-2030 назовут на 142-й сессии МОК в Париже в июле 2024 года.