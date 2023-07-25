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Правительство Франции поддержало заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Франция хочет провести вторую Олимпиаду за шесть лет.
25 июля 2023 10:25
автор: Александр Евграфов

Правительство Франции поддержало заявку двух альпийских регионов страны на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает AFP со ссылкой на министра спорта страны Амели Удеа-Кастера.

По данным источника, регионы Овернь - Рона - Альп и Прованс - Альпы - Лазурный Берег изъявили желание подать заявку на проведение Игр-2030.

Сообщается, что правительство не просто поддерживает эту заявку, но и готово оказать помощь в организации необходимых мероприятий.

Заявка будет рассмотрена комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) в период до декабря 2023 года, столицу зимней Олимпиады-2030 назовут на 142-й сессии МОК в Париже в июле 2024 года.

источник: AFP
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