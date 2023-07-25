Представлен дизайн факела Олимпийских игр 2024 года в Париже (фото)

Организаторы летних Игр 2024 года в Париже представили дизайн олимпийского факела.

Он изготовлен из переработанной стали и имеет узкую, симметричную форму, продолговатые верх и низ.

По словам дизайнера Матье Леханнера, идея факела была вдохновлена равенством, водой и миролюбием. Все факелы будут окрашены в цвет шампань.

Для Олимпиады изготовят 1500 факелов, для Паралимпиады - 500. Количество факелов было уменьшено в пять раз по сравнению с предыдущими Играми.

Церемония зажжения огня состоится в Греции 16 апреля 2024 года. Огонь прибудет в Марсель на парусном корабле «Белем» 8 мая, а следом маршрут эстафеты проляжет по более 400 городам Франции. Огонь пронесут 10 тысяч факелоносцев.

Добавим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.