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Мишкич объяснил, почему отклонил предложения из Европы и остался в «Урале»

Футболист уже пять лет играет в России.
26 июля 2023 12:05
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Урала» Даниель Мишкич объяснил своё решение продлить контракт с командой из Екатеринбурга.

Отметим, что ранее 29-летний футболист играл за «Оренбург». В стан «Урала» Мишкич перешёл в 2020 году.

«До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. На меня выходили клубы из Италии, Греции и родной Хорватии, но названия команд не раскрою. Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге», — цитирует Мишкича Sport24.

В текущем сезоне Даниель забил гол в стартовом матче РПЛ с ЦСКА (2:1).

источник: Sport24.ru
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