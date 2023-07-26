Мишкич объяснил, почему отклонил предложения из Европы и остался в «Урале»

Хавбек «Урала» Даниель Мишкич объяснил своё решение продлить контракт с командой из Екатеринбурга.

Отметим, что ранее 29-летний футболист играл за «Оренбург». В стан «Урала» Мишкич перешёл в 2020 году.

«До того, как я продлил контракт с «Уралом», мной действительно интересовались в Европе. На меня выходили клубы из Италии, Греции и родной Хорватии, но названия команд не раскрою. Был большой интерес, и он будет всегда, но мне и моей семье нравится жить в Екатеринбурге», — цитирует Мишкича Sport24.

В текущем сезоне Даниель забил гол в стартовом матче РПЛ с ЦСКА (2:1).