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Молли О'Кэллахан побила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

Рекорд держался 14 лет.
26 июля 2023 14:51
автор: Виталий Овсянников

19-летняя австралийская пловчиха Молли О'Кэллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем.

Спортсменка сделала это в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японском городе Фукоке.

Результат Молли О'Кэллахан составил 1 минуту 52,85 секунды. Предыдущий мировой рекорд (1 минута 53,67 секунды) принадлежал итальянской пловчихе Федерике Пеллегрини и держался с 2009 года.

Таким образом, австралийская спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира. Второе место заняла её соотечественница Ариарна Титмус. Бронзовую медаль взяла 16-летняя представительница Канады Саммер Макинтош.

источник: «Советский спорт»
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