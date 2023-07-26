Молли О'Кэллахан побила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

19-летняя австралийская пловчиха Молли О'Кэллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем.

Спортсменка сделала это в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японском городе Фукоке.

Результат Молли О'Кэллахан составил 1 минуту 52,85 секунды. Предыдущий мировой рекорд (1 минута 53,67 секунды) принадлежал итальянской пловчихе Федерике Пеллегрини и держался с 2009 года.

Таким образом, австралийская спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира. Второе место заняла её соотечественница Ариарна Титмус. Бронзовую медаль взяла 16-летняя представительница Канады Саммер Макинтош.