Мария Ласицкене вошла в заявку на чемпионат России в Челябинске

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вошла в заявку сборной Московской области на чемпионат России. Об этом сообщил главный тренер подмосковной команды по легкой атлетике Евгений Шармин.

«Мы включили Марию в заявку сборной МО на чемпионат России в Челябинске. Но это включение не означает, что спортсменка гарантированно выйдет на старт», — приводит слова Шармина ТАСС.

Мария на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место.

После окончания соревнований спортсменка не исключила, что может не вернуться к международным соревнованиям из-за травм.