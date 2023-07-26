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МОК не собирается принимать в октябре решение по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Глава организации высказал опасения по вопросу.
26 июля 2023 16:12
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет устанавливать дедлайн для принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее предполагалась, что МОК скажет о своем решении на сессии организации в октябре.

«Мы не будем устанавливать конкретный срок. Потому что нам кажется, что если мы установим определенный срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля», - приводит ТАСС слова главы МОК Томаса Баха.

Под этими словами Бах подразумевает соблюдение условий нейтралитета и отсутствие связей с вооруженными силами Российской Федерации.

источник: ТАСС
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