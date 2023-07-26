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Вице-премьер РФ Чернышенко считает, что в МОК процветает монополия избранных наций

В марте исполком организации рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе.
26 июля 2023 16:50

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил раскритиковал Международный олимпийский комитет.

Чиновник отметил, что организация превратилась в структуру, в которой процветает монополия избранных наций. Сегодня глава МОК Томас Бах пригласил 203 страны для участия в ОИ-2024, России и Белоруссии среди этих государств не оказалось.

«Заявление главы МОК не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций», - приводит слова Чернышенко пресс-служба аппарата вице-премьера.

Отметим, что Игры-2024 в Париже стартуют ровно через год.

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