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Украинские спортсмены получили разрешение на участие в турнирах с россиянами и белорусами 

Однако перед атлетами из Украины поставили условие. 
27 июля 2023 08:24
автор: Глеб Шевяков

Руководство Министерства молодежи и спорта Украины приняло решение разрешить спортсменам, представляющим страну, выступать на международных соревнованиях, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Украины.

Как утверждает источник, украинцы смогут участвовать лишь в тех турнирах, в которых российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе без национальной символики своих стран.

Напомним, что весной текущего года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до участия в международных соревнованиях на условии нейтрального статуса и отсутствии у атлетов связей с вооруженными силами своих государств.

источник: «РИА Новости»
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