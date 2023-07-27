Украинские спортсмены получили разрешение на участие в турнирах с россиянами и белорусами 

Руководство Министерства молодежи и спорта Украины приняло решение разрешить спортсменам, представляющим страну, выступать на международных соревнованиях, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Украины.

Как утверждает источник, украинцы смогут участвовать лишь в тех турнирах, в которых российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе без национальной символики своих стран.

Напомним, что весной текущего года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до участия в международных соревнованиях на условии нейтрального статуса и отсутствии у атлетов связей с вооруженными силами своих государств.