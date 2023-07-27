Стало известно, где пройдут Всемирные игры дружбы

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Всемирные игры дружбы состоятся в сентябре следующего года, а местом проведения игр станут Москва и Екатеринбург.

«В сентябре 2024 года Россия проведет Всемирные игры дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируем проводить эти игры раз в четыре года», — заявил 59-летний политик во время сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках форума «Россия — Африка».

Как утверждает «Матч ТВ», в Екатеринбурге будут проведены турниры по водным видам спорта, легкой атлетике, а также дзюдо.

Добавим, что Санкт-Петербург принимает форум «Россия — Африка», который продлится с 27 июля по 28 число того же месяца.