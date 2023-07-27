Ирина Винер заявила, что всегда хотела потренировать африканку

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер призналась, что всегда хотела поработать с представительницей Африки.

Об этом она заявила на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках саммита Россия — Африка. По её словам, спортсменки Чёрного континента обладают огромным потенциалом в художественной гимнастике.

«Спорт — это самая мирная война. Соревнования всегда заканчиваются миром и дружбой, это самое важное. Спортсмены дружат, это влияет на будущее, дружба сохраняется навеки. В этом плане нам важна Африка, это огромный континент с великими спортсменами. Посмотрите на сборную Франции по футболу! Там один игрок с белой кожей! И у африканцев есть огромные перспективы в гимнастике. Я всегда хотела потренировать африканку. Мы все наши концерты хотим показать африканским друзьям, привлечь их. Их танцы, их искусство уникальны», — цитирует Винер издание «РИА Новости Спорт».