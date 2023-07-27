ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ирина Винер заявила, что всегда хотела потренировать африканку

«Их танцы и искусство уникальны».
27 июля 2023 11:07
автор: Виталий Овсянников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер призналась, что всегда хотела поработать с представительницей Африки.

Об этом она заявила на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках саммита Россия — Африка. По её словам, спортсменки Чёрного континента обладают огромным потенциалом в художественной гимнастике.

«Спорт — это самая мирная война. Соревнования всегда заканчиваются миром и дружбой, это самое важное. Спортсмены дружат, это влияет на будущее, дружба сохраняется навеки. В этом плане нам важна Африка, это огромный континент с великими спортсменами. Посмотрите на сборную Франции по футболу! Там один игрок с белой кожей! И у африканцев есть огромные перспективы в гимнастике. Я всегда хотела потренировать африканку. Мы все наши концерты хотим показать африканским друзьям, привлечь их. Их танцы, их искусство уникальны», — цитирует Винер издание «РИА Новости Спорт».

источник: «РИА Новости»
«Спартак» продолжает переговоры по трансферу Давинсона Санчеса 
Ранее сообщалось, что сделка провалилась из-за позиции АПЛ. 
27.07.2023 11:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бородюк: рано говорить о смене вектора развития в «Зените» — пока у них курс на иностранцев
Ранее он тренировал сборную России.
27.07.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Олусегун рассказал, кто является принципиальным соперником «Краснодара» в РПЛ 
«Быки» встретятся с этой командой сегодня, 27 июля, в рамках Кубка России. 
27.07.2023 11:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Ростове» прокомментировали ситуацию с запретом на регистрацию новичков 
ФИФА запретил клубу регистрировать приобретенных футболистов из-за проблем с выплатами за трансфер Понтуса Альмквиста. 
27.07.2023 11:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Московский ЦСКА год назад упустил Сантьяго Хименеса, который сейчас стоит 50 млн евро
На данный момент мексиканский форвард выступает за «Фейеноорд».
27.07.2023 10:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Спартака» Чернов рассказал о личных целях на новый сезон 
Футболист выступает за московскую команду с февраля прошлого года. 
27.07.2023 10:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Агузаров предположил, при каком условии Станислав Черчесов может вернуться в Россию
В настоящий момент 59-летний специалист находится без работы. 
27.07.2023 10:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пауло Коста ответил, как закончит бой против Хамзата Чимаева
Бразилец хочет нокаутировать шведа в первом раунде.
27.07.2023 10:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал о своём отношении к русскому мату 
Игрок переехал из Франции в Россию в прошлом году. 
27.07.2023 10:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.