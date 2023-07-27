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Поздняков оценил снятие запрета украинским спортсменам выступать на турнирах с россиянами 

Решение было принято со стороны Минспорта и молодежи Украины.
27 июля 2023 11:48
автор: Глеб Шевяков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Министерства молодежи и спорта Украины разрешить своим атлетам участвовать в соревнованиях, в которых выступают спортсмены из России и Беларуси.

Отметим, что это разрешение распространяется лишь на те турниры, где россияне и белорусы участвуют в нейтральном статусе.

«Я всегда считал и говорил, что спорт должен быть вне политики. Любое политическое вмешательство в спорт — абсолютное зло. Поэтому в данном случае разум восторжествовал», — приводит слова президента ОКР ТАСС.

Напомним, в марте 2023 года МОК предоставил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым призвал допустить российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом и на условии отсутствия связи с военным сткруктурами своих стран.

источник: ТАСС
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