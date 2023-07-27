ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Винер не верит, что гимнасток из России допустят до ОИ‑2024 в Париже

На Играх-2020 сборная России завоевала два серебра.
Винер не верит, что гимнасток из России допустят до ОИ‑2024 в Париже
27 июля 2023 12:50
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики не верит, что ее подопечных допустят к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее стало известно, что FIG допустила разрешила российским спортсменкам выступать на международных соревнования в нейтральном статусе с января 2024-го.

«При этом говорят, что даже если мы попадем на Олимпийские игры по отбору, то само участие в Олимпиаде еще будет решаться. Я в это не верю. Выступать мы, конечно, будем, но не верю, что будем выступать на ОИ‑2024, потому что в последнюю минуту могут принять решение о том, что Россию не допускают», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Добавим, что с 15 по 29 сентября 2024 года состоятся Всемирные игры дружбы, в которых примут участие гимнастки. Соревнования пройдут в России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Мама Малкома поблагодарила «Зенит» на русском языке
Бразильский вингер продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
27.07.2023 13:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Названа причина, по которой трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» откладывается 
Игрок является воспитанником академии «Динамо».
27.07.2023 13:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Судьи отклонили протест саблистки Смирновой против соперницы из Украины на ЧМ по фехтованию
Украинка Харлан отказалась пожать руку россиянке.
27.07.2023 13:00
Фехтование
автор: Виталий Овсянников
Министр спорта РФ Матыцин вручил орден Почета главному тренеру СКА Роману Ротенбергу
Специалиста отметили за результат на Олимпийских играх.
27.07.2023 13:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В Санкт-Петербурге прошло заседание Попечительского совета НСФЛ
В Санкт-Петербурге прошло заседание Попечительского совета НСФЛ
Собрание состоялось в среду, 26 июля. 
27.07.2023 12:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
Решение было принято заочным голосованием.
27.07.2023 12:49
Легкая атлетика
автор: Артур Гичунцев
Уткин высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»
«Красно-белые сыграли чудовищно».
27.07.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Владельцы «Сассуоло» ведут предпринимательскую деятельность в России 
Ранее итальянский клуб отказался отпускать своего футболиста в московский «Спартак».
27.07.2023 12:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.