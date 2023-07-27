Винер не верит, что гимнасток из России допустят до ОИ‑2024 в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики не верит, что ее подопечных допустят к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее стало известно, что FIG допустила разрешила российским спортсменкам выступать на международных соревнования в нейтральном статусе с января 2024-го.

«При этом говорят, что даже если мы попадем на Олимпийские игры по отбору, то само участие в Олимпиаде еще будет решаться. Я в это не верю. Выступать мы, конечно, будем, но не верю, что будем выступать на ОИ‑2024, потому что в последнюю минуту могут принять решение о том, что Россию не допускают», — цитирует Винер «Матч ТВ».

Добавим, что с 15 по 29 сентября 2024 года состоятся Всемирные игры дружбы, в которых примут участие гимнастки. Соревнования пройдут в России.