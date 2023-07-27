ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский дзюдоист Адамян рассказал о своей подготовке к Олимпийским играм-2024 

В мае 26-летний спортсмен стал чемпионом мира по дзюдо. 
27 июля 2023 15:54
автор: Глеб Шевяков

Российский дзюдоист Арман Адамян оценил свою физическую форму и рассказал, как проходит его подготовка к ближайшим соревнованиям.

«После чемпионата мира у меня была микротравма. Не залечил перед Монголией, захотел побороться, чтобы сильно долго не отсиживаться, но повреждение дало о себе знать. Сейчас я прошел реабилитацию, травмы нет. К ближайшему международному турниру буду в идеальной форме, потому что год остался до Олимпиады», – приводит слова дзюдоиста «Матч ТВ».

Напомним, что в мае текущего года Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в Дохе (Катар). В 2019 году он стал чемпионом Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут в следующем году и продлятся с 26 июля по 11 августа.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
ЦСКА планирует приобрести левого защитника «Клермона»
В данный момент идёт диалог с агентами игрока.
27.07.2023 16:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Украинской саблистке Харлан грозит двухмесячная дисквалификация
Такой срок отстранения предписывает регламент FIE.
27.07.2023 16:14
Фехтование
автор: Александр Евграфов
«Тоттенхэм» вывел из общей группы Санчеса, отказывающего переходить в «Спартак»
Клуб продолжает оказывать давление на футболиста.
27.07.2023 16:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тягачев заявил, что никто не ставил вопрос об исключении Исинбаевой из ОКР
Ранее спортсменка была исключена из центрального штаба ОНФ.
27.07.2023 16:00
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Поздняков назвал заслуженной дисквалификацию украинки за отказ от рукопожатия с россиянкой
«Это святое правило».
27.07.2023 15:53
Фехтование
автор: Виталий Овсянников
Журова поддержала Украину, допустившую спортсменов до участия в соревнованиях с россиянами
Журова поддержала Украину, допустившую спортсменов до участия в соревнованиях с россиянами
Атлеты перестали быть заложниками своей страны.
27.07.2023 15:50
Фехтование
автор: Максим Скороходов
«Спартак» может подписать контракт с защитником «Олимпиакоса» Рябчуком
Молдаванин не входит в планы наставника греческого клуба.
27.07.2023 15:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
РФС подписал меморандум о сотрудничестве с республикой Мавритания
Стороны встретились в Санкт-Петербурге.
27.07.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации украинки Харлан с ЧМ за отказ пожать руку Смирновой
Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации украинки Харлан с ЧМ за отказ пожать руку Смирновой
После очного поединка представительница Украины отказалась от рукопожатия с российской фехтовальщицей за что было наказана.
27.07.2023 15:36
Фехтование
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.