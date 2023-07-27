Российский дзюдоист Адамян рассказал о своей подготовке к Олимпийским играм-2024 

Российский дзюдоист Арман Адамян оценил свою физическую форму и рассказал, как проходит его подготовка к ближайшим соревнованиям.

«После чемпионата мира у меня была микротравма. Не залечил перед Монголией, захотел побороться, чтобы сильно долго не отсиживаться, но повреждение дало о себе знать. Сейчас я прошел реабилитацию, травмы нет. К ближайшему международному турниру буду в идеальной форме, потому что год остался до Олимпиады», – приводит слова дзюдоиста «Матч ТВ».

Напомним, что в мае текущего года Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в Дохе (Катар). В 2019 году он стал чемпионом Европы.

Олимпийские игры в Париже пройдут в следующем году и продлятся с 26 июля по 11 августа.