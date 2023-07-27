На «Играх Дружбы» ожидается не менее 5 тысяч участников

Генеральный директор «Игр Дружбы» Алексей Сорокин заявил, что на соревнованиях ожидается не менее 4 тысяч участников.

«Рад представить вам абсолютно новый проект. Это коммерческий турнир, с хорошим призовым фондом. Ожидаем, что единственным критерием для участия станет соревновательный. Заявлено 27 видов спорта, 22 олимпийский и 5 неолимпийских. Добро пожаловать в Россию в сентябре следующего года!

Это не фестиваль, не любительские соревнования. Это соревнования спортсменов, которые должны показывать высокие достижения. Ожидаем не менее 5000 участников», - приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести на территории страны Игры Дружбы по зимним и летним видам спорта. Ожидается, что соревнования состоятся в сентябре 2024 года в Москве.