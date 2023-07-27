Австралийские пловчихи поставили мировой рекорд в эстафете 4х200 метров вольным стилем

Австралийские пловчихи Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Брайана Тросселл и Ариарне Титмус выиграли чемпионат мира на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Первенство мира по водным видам спорта проходит в японском Фукуоке.

Победительницы преодолели дистанцию за 7 минут 37,5 секунды, обновив свое же достижение, установленное 31 июля 2022 года в Бирмингеме (7.39,29) почти на две секунды.

Ранее на этом чемпионате мира двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем, а Молли О'Каллаган, Шейна Джек поставили мировой рекорд в эстафете 4х100 метров.