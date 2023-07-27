ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Австралийские пловчихи поставили мировой рекорд в эстафете 4х200 метров вольным стилем

Женская сборная Австралии пополнила свою коллекцию рекордов.
27 июля 2023 16:50
автор: Александр Евграфов

Австралийские пловчихи Молли О'Каллаган, Шейна Джек, Брайана Тросселл и Ариарне Титмус выиграли чемпионат мира на дистанции 4х200 метров вольным стилем. Первенство мира по водным видам спорта проходит в японском Фукуоке.

Победительницы преодолели дистанцию за 7 минут 37,5 секунды, обновив свое же достижение, установленное 31 июля 2022 года в Бирмингеме (7.39,29) почти на две секунды.

Ранее на этом чемпионате мира двукратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем, а Молли О'Каллаган, Шейна Джек поставили мировой рекорд в эстафете 4х100 метров.

источник: «Советский спорт»
Селюк рассказал о процессе восстановления Гбамбле после травмы
Футболист получил повреждение в конце прошлого сезона.
27.07.2023 17:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Украинский депутат заявляет, что Харлан договаривалась с FIE, что не будет пожимать руку россиянкам
Саблистку дисквалифицировали за нарушение правил на чемпионате мира.
27.07.2023 17:46
Фехтование
автор: Максим Скороходов
В «Сочи» прокомментировали информацию об интересе к Станиславу Черчесову
Ранее специалист покинул венгерский «Ференцварош».
27.07.2023 17:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания турнира RCC 16
Мусаев оказался тяжелее Кунченко, все результаты взвешивания турнира RCC 16
Поединки турнира состоятся в пятницу в Тюмени.
27.07.2023 17:41
ММА
Тренер Мирры Андреевой считает, что его подопечная лучше Шараповой как игрок
Юная спортсменка занимает 64-е место в мировом рейтинге WTA.
27.07.2023 17:37
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Российской саблистке угрожают расправой после инцидента с украинкой на чемпионате мира
Украинка была дисквалифицирована.
27.07.2023 17:33
Фехтование
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» продлил контракт с капитаном юношеской сборной России
Также продлены соглашения с еще двумя игроками.
27.07.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стал известен новый клуб игрока «Локомотива» Раконьяца
Агент футболиста назвал команду, в которой спортсмен продолжит карьеру.
27.07.2023 17:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Припугнули». Журова — о решении Украины изменить свою позицию по поводу российских спортсменов
Депутат поделилась своей позицией.
27.07.2023 17:21
автор: Степан Шереметьев
Федерация фехтования и МИД Украины намерены оспорить решение о дисквалификации Харлан
Федерация фехтования и МИД Украины намерены оспорить решение о дисквалификации Харлан
Соревнования проходят в Милане.
27.07.2023 17:17
Фехтование
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.