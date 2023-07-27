«Припугнули». Журова — о решении Украины изменить свою позицию по поводу российских спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала возможную причину, по которой Украина изменила свою позицию по поводу участия в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими атлетами.

«На Олимпийских играх это (бойкот) вообще запрещено: если какая-то страна так себя поведет, её могут отстранить. Вероятно, Украину немного припугнули и сказали, что, если они будут дальше так себя вести, будут ограничительные меры», — приводит слова политика «Газета.ru».

Напомним, теперь украинским спортсменам запрещается выступать только на тех соревнованиях, в которые россияне и белорусы участвуют под своим национальным флагом. В итоге Украина прекращает бойкот турниров, где россияне и белорусы участвуют в качестве нейтральных атлетов.