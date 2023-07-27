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Матыцин призвал приезжать в Россию на «Игры дружбы»: мы помогаем спорту стать ещё успешнее

Соревнования пройдут в двух городах.
27 июля 2023 19:13
автор: Максим Скороходов

Министр спорта Олег Матыцин призвал атлетов всех стран принять участие в «Играх дружбы», которые пройдут в России в 2024 году по поручению президента Владимира Путина.

«Уже со стороны многих стран вижу интерес к этому проекту. Россия всегда была и есть надёжный партнёр мирового спорта. Мы помогаем международному спорту стать ещё успешнее. Все будут довольны: и спортсмены, и федерации. Мы хотим дружить, поэтому это название и было одобрено президентом РФ. Призываю всех спортсменов приезжать к нам и увидеть пример хорошей спортивной дружбы», — приводит «Матч ТВ» слова Матыцина.

Добавим, что «Игры дружбы» запланированы на период с 15 по 29 сентября, соревнования пройдут сразу в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Матыцин заявил, что Россия ждёт на соревнованиях в том числе украинских спортсменов и обеспечит им безопасность.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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