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В Госдуме предложили пригласить на «Игры Дружбы» американцев и британцев

Соревнования пройдут в 2024 году.
27 июля 2023 19:46
автор: Александр Кожевников

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что американских и британских спортсменов необходимо пригласить на Игры дружбы.

«Надо также пригласить американцев и британцев. Мы обеспечим безопасность и равные условия. Лишь бы они ехали с чистыми побуждениями. И уж точно не потребуем заполнять какие-то анкеты», - приводит слова Свищева ТАСС.

«Игры дружбы» запланированы на период с 15 по 29 сентября, соревнования пройдут сразу в Москве и Екатеринбурге.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия ждёт на соревнованиях в том числе украинских спортсменов и обеспечит им безопасность.

источник: ТАСС
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