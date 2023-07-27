В Госдуме предложили пригласить на «Игры Дружбы» американцев и британцев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что американских и британских спортсменов необходимо пригласить на Игры дружбы.

«Надо также пригласить американцев и британцев. Мы обеспечим безопасность и равные условия. Лишь бы они ехали с чистыми побуждениями. И уж точно не потребуем заполнять какие-то анкеты», - приводит слова Свищева ТАСС.

«Игры дружбы» запланированы на период с 15 по 29 сентября, соревнования пройдут сразу в Москве и Екатеринбурге.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия ждёт на соревнованиях в том числе украинских спортсменов и обеспечит им безопасность.