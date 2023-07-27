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World Archery согласовал процедуру допуска российских лучников к соревнованиям

Процедура должна получить одобрение со стороны России и Беларуси.
27 июля 2023 23:23
автор: Александр Евграфов

Конгресс Международной федерации стрельбы из лука (World Archery), проходящий в Берлине, согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Процедура включает в себя независимую проверку нейтральности спортсменов двух стран и требует предоставлениями федерациями стрельбы из лука персональных данных участников. В решении отмечается, что любое лицо, которое связано с ЦСКА и «Динамо», не будет считаться нейтральным.

Оценка нейтральности не начнется до тех пор, пока World Archery не получит официального одобрения предлагаемого процесса от России и Беларуси. Однако без оценки нейтральности спортсмены не будут допущены к соревнованиям.

В календаре этого сезона стрельбы из лука остаются только два крупных события, которые пройдут в ближайшие три недели. Поэтому с большей долей вероятности можно утверждать, что российские стрелки не примут участие в соревнованиях этого сезона.

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