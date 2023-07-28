Винер высказалась о своей дисквалификации: вот такая теперь свобода слова и демократия

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер дала комментарий по решению FIG дисквалифицировать ее на пять лет.

«Международная федерация гимнастики дисквалифицировала меня и сделала это так хитро, что буду вынуждена пропустить не только ближайшую Олимпиаду в Париже, но и следующую, которая состоится еще через четыре года — в 2028-м. Наказали меня тем, что не смогу выводить команду России, не получу аккредитацию. Вот такая теперь свобода слова и демократия для человека, подготовившего к пяти Олимпиадам команду, которая не знала ни единого проигрыша», - приводит ТАСС слова Винер.

Ирина Александрова связывает данное отстранение с тем, что она была не согласна с судейскими решениями на Олимпиаде в Токио, тогда российские гимнастки остались без золотых медалей, завоевав два серебра.

Отстранение Винер начнет действовать с момента возвращения сборной России на мировую арену, именно поэтому она пропустит две Олимпиады.