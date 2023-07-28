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Глава ОКР Поздняков оценил шансы российских спортсменов попасть на Олимпиаду в Париже

Для участия в главном турнире приходится пройти через дискриминацию.
Глава ОКР Поздняков оценил шансы российских спортсменов попасть на Олимпиаду в Париже
28 июля 2023 13:05
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Президент ОКР Станислав Поздняков оценил шансы российских спортсменов поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считаные единицы, при этом ещё неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты.

Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте.

Дискриминация, двойные и тройные стандарты, нарушение не только правовых, но теперь и морально-этических основ для продвижения позиции заказчика!» написал Поздняков в телеграм-канале.

Международный олимпийский комитет не принял решения относительно участия российских, а также белорусских спортсменов в Играх в Париже. Организация даже не стала устанавливать дедлайн, хотя многие думали, что ответ на вопрос прозвучит в октябре на сессии МОК.

При этом МОК рекомендовал остальным спортивным организациям допустить россиян и белорусов до международных турниров на условиях нейтралитета и отсутствия связей с вооружёнными силами своих стран.

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